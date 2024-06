Le déficit commercial de la France replonge

En avril, le surplus des échanges de services a légèrement augmenté, passant à 4 milliards d'euros contre 3,3 milliards en mars. Néanmoins, le solde global des transactions courantes, qui inclut les biens et les services, affiche un déficit de 1,8 milliard d'euros en avril, contre un excédent de 600 millions d'euros en mars. Sur douze mois, le déficit des transactions courantes s'établit à 9,7 milliards d'euros, marquant une amélioration par rapport aux 59,9 milliards d'euros d'avril de l'année précédente, en grande partie grâce à la réduction de la facture énergétique.



L'aggravation du déficit commercial en avril soulève des questions sur la santé de l'économie française et les mesures à prendre pour inverser cette tendance. L'anticipation des Jeux Olympiques de Paris 2024 joue un rôle crucial, mais elle met également en lumière les vulnérabilités structurelles de l'économie française, notamment sa dépendance à l'égard des importations d'énergie.



La France doit plancher sur la compétitivité de ses exportations et la réduction de sa dépendance énergétique. Les investissements dans les énergies renouvelables et l'innovation technologique pourraient offrir des solutions durables pour équilibrer les échanges commerciaux et renforcer la résilience économique du pays.