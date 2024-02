Le déficit commercial de la France sous les 100 milliards d'euros

Le secteur automobile se trouve également dans une situation préoccupante, avec un déficit qui s'est aggravé de 16 milliards d'euros en 2019 à 23,8 milliards en 2023, en partie à cause d'une hausse significative des importations de véhicules électriques et hybrides. Cette tendance est illustrée par le fait qu'au premier semestre 2023, un tiers des voitures importées en France étaient de ce type, avec une prédominance des importations en provenance de Chine, qui ont quadruplé en un an.



Au-delà de l'énergie et de l'automobile, d'autres secteurs témoignent de cette difficulté à redresser la balance commerciale française. Les importations dans les domaines informatique et électronique continuent de croître, contribuant à un déficit sectoriel proche de 20 milliards d'euros en 2023. L'agroalimentaire et la pharmacie, bien que traditionnellement forts, ont vu leur compétitivité extérieure s'éroder, avec un excédent commercial qui se réduit pour l'un et qui s'évapore presque pour l'autre depuis la crise sanitaire.



Malgré ces défis, certains secteurs clés affichent des résultats encourageants. L'aéronautique, par exemple, a non seulement récupéré mais également dépassé son niveau d'excédent commercial d'avant la pandémie, atteignant 30,8 milliards d'euros. Le luxe français, incarné par les parfums, cosmétiques, le cuir, les bagages et les chaussures, continue d'exceller sur la scène internationale, enregistrant des excédents commerciaux records.