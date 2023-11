Le déficit commercial français fléchit légèrement

Le bilan du commerce extérieur de la France affiche une amélioration légère au troisième trimestre de l'année. Le déficit commercial se contracte de 300 millions d'euros pour s'établir à 25,3 milliards d'euros. Cette diminution, qualifiée de marginale par rapport aux hausses antérieures, reste néanmoins une note positive dans le panorama économique français. Les chiffres dévoilés par les Douanes indiquent que le commerce de biens est toujours bien en deçà de son état pré-Covid, avec un déficit moyen de 14,4 milliards d'euros en 2019, bien qu'il se situe 23 milliards au-dessus de son point le plus bas enregistré l'année dernière.



Exportations et importations ont connu un repli similaire de 1,4%, mais cette baisse a été plus significative en valeur absolue pour les importations. Les exportations de la France ont atteint 152 milliards d'euros, tandis que les importations se sont chiffrées à 177,2 milliards d'euros. Le recul des exportations est principalement dû à la diminution des ventes de produits manufacturés et, dans une moindre mesure, à celle des exportations énergétiques.