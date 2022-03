Le déficit de la Sécu moins profond que prévu

Les recettes de la Sécu ont ainsi connu une croissance de 9,7% l'an dernier. Les cotisations ont été plus nombreuses (3,9 milliards d'euros), tout comme les impôts et les prélèvements sur les indépendants représentant respectivement 1,5 et 1 milliard d'euros. Par ailleurs, les organismes ont récupéré la provision de 1,8 milliard d'euros qui était consacré aux reports de paiement accordés aux entreprises.



Si les recettes ont augmenté, les dépenses également en raison de la cinquième vague de l'épidémie : elles se sont établies à 239,5 milliards d'euros, soit 700 millions de plus que prévu. Olivier Dussopt a expliqué que l'accélération de la campagne de dépistage en fin d'année dernière a aussi contribué à cette accélération des dépenses. Le ministre estime que ces résultats pourraient avoir un « effet positif sur le solde de l'exercice 2022 et des années suivantes ».