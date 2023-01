Le déficit de la balance commerciale s'est creusé en novembre 2022, mais moins rapidement

Néanmoins, la balance commerciale se dégrade toujours entre octobre et novembre si on retire de l'équation les produits énergétiques : +300 millions d'un mois à l'autre. La balance des paiements pour le mois de novembre (avec les échanges de services) s'établit à 6,8 milliards d'euros, d'après la Banque de France. Un chiffre multiplié par deux par rapport au mois d'octobre.



Le déficit commercial reste abyssal entre la France et le reste du monde, puisqu'il atteint en cumulé 159,5 milliards d'euros sur douze mois. Le pays a importé beaucoup d'énergie l'an dernier en raison des difficultés de production d'énergie ainsi que par la réduction des approvisionnements de gaz russe. Le gouvernement prévoit pour l'ensemble de 2022 un solde négatif de 156 milliards, quasiment le double de celui de 2021 (85 milliards).