Le drive confirme son succès chez Leclerc

Et les enseignes de grande distribution ont dû suivre, même si certaines d'entre elles ont su anticiper ces changements, à l'image de Leclerc et de son drive. Devant le succès du système, tous les distributeurs ont mis les bouchées doubles pour répondre à une demande qui ne devrait pas s'éteindre même après la fin de la crise sanitaire. Celle-ci n'arrivera pas avant plusieurs mois, le temps de la campagne de vaccination. Et il est probable que les consommateurs se soient habitués au confort des drive et des solutions en ligne.



Le secteur du commerce alimentaire en ligne a enregistré une croissance de 61 % durant les deux dernières semaines, poussé par le drive. Les chiffres de Nielsen indiquent que l'e-commerce en France a gagné « 4 à 5 ans de parts de marché » en raison de la crise sanitaire. Le segment du commerce en ligne a gagné 7,8 % en moyenne (soit 2 points de plus par rapport à l'année précédente) au sein du secteur des achats alimentaires.