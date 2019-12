Le fisc va pouvoir surveiller les réseaux sociaux

Dans une décision datant du 27 décembre, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble de la foi de finances 2020, exception faite du financement de la Société du Grand Paris par un prélèvement sur les droits de mutation, un dispositif censuré. Une des mesures controversées de la loi de finances a aussi été validée, à savoir la surveillance automatisée des réseaux sociaux pour déterminer si un contribuable donne l'impression de « vivre au-dessus de ses moyens », par exemple en partageant des photos de vacances ou de produits qui semblent incompatibles avec les déclarations fiscales de l'individu.



L'article 154 de la loi de finances autorise donc la collecte et le traitement automatisé des données publiques collectées sur les réseaux sociaux, à titre expérimental et pendant trois ans. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a assorti cette mesure de « garanties propres » pour assurer le droit au respect de la vie privée vis à vis de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.