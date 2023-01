Le gazole devrait rester plus cher que l'essence en 2023

Bon gré mal gré, les automobilistes ont pris l'habitude de payer plus cher le carburant de leur voiture depuis le début de l'année dernière. La guerre en Ukraine a exacerbé cette situation, enchérissant les prix de l'essence et surtout du gazole, qui coûte plus cher que l'essence. Ce n'est qu'entre fin mai et début juin 2022 que la situation est revenue « à la normale ». Le gazole bénéficie en effet d'une taxation moins élevée que l'essence.



Dans le détail, comme le rappelle BFMTV, le gazole est taxé à hauteur de 45%, contre 60% pour le sans plomb 95. Par conséquent, voir le gazole plus cher que l'essence est une anomalie. Mais une anomalie qui dure et qui pourrait même s'amplifier cette année. À partir du 5 février, l'Union européenne va bloquer les importations de produits raffinés provenant de Russie.