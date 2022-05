Le gouvernement annonce la suppression de la redevance télé

L’annonce de la suppression pose toutefois une question : la redevance télé rapportait à l’état 3,2 milliards d’euros par an, qui étaient destinés au financement de la télévision public, donc de France Télévisions entre autres. L’absence de ces revenus risque donc de poser problème au service public à l’heure où les deux géants M6 et TF1 sont en train de finaliser leur fusion historique.



Le gouvernement prévoit toutefois une compensation. « Le financement de l'audiovisuel public sera assuré dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des médias », précise l’exécutif dans le compte rendu du Conseil des ministres du 11 mai 2022. Ce sera donc l’État qui paiera, ce qui reviendra finalement à faire payer les ménages mais d’une autre manière.