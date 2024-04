Le gouvernement devra trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2024

La stratégie inclut également des mesures fiscales, avec une attention particulière portée sur la taxation des rentes, notamment celles provenant des rachats d'actions et des bénéfices des entreprises énergétiques. Ces dispositions fiscales visent à apporter les 2,5 milliards d'euros restants nécessaires pour boucler le plan d'économies.



Ce programme d'économies intervient dans un contexte où la France doit naviguer entre les exigences de discipline budgétaire européenne et les réalités économiques internes. Alors que le pays s'efforce de maintenir ses engagements en matière de réduction de la dette et de déficit, les perspectives restent incertaines. Le gouvernement prévoit une croissance modérée pour les prochaines années, ce qui pourrait compliquer la réalisation des objectifs fixés.



La stratégie budgétaire de la France pour 2024 et les années suivantes suscite donc bien des interrogations quant à sa capacité à concilier les impératifs économiques avec les attentes en matière de gestion des finances publiques.