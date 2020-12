Le gouvernement espère immuniser la moitié de la population d'ici juin

Mais si les livraisons du vaccin d'AstraZeneca devraient subir du retard, alors le gouvernement prévoit que 17 millions de Français seulement seront immunisés d'ici juin prochain. Du côté des pouvoirs publics, on se veut confiant en soulignant que la capacité à protéger les personnes les plus vulnérables n'est pas remise en cause. On assure que les choses iront mieux en avril ou en mai, lorsque le nombre de personnes immunisées atteindra la dizaine de millions.



Cela ne signifie pas que les mesures sanitaires de port du masque et de distanciation sociale et physique seront de l'histoire ancienne. Bien au contraire : il s'agit de ne pas relâcher l'effort durant le premier semestre. La crainte d'une troisième vague est crédible et malgré la campagne de vaccination massive, il faudra vivre avec le virus tout au long de l'année prochaine.