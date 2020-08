Le gouvernement impose le port du masque en entreprise

La décision a été prise par le gouvernement lors d’une réunion entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les partenaires sociaux le 18 août 2020 : dès le 1er septembre 2020, en France, les salariés seront obligés de porter le masque dans les locaux. Une manière de tenter d’éviter que les entreprises ne se transforment en cluster de contamination, en particulier les moyennes et grandes entreprises, du fait des interactions des salariés.



Le port du masque sera donc obligatoire dans tous les lieux où les salariés sont susceptibles de se croiser : les locaux communs, les couloirs ou encore les Open Space et les bureaux partagés. Seuls les bureaux individuels sont exemptés de cette obligation qui s’appliquera toutefois dès la porte franchie, comme pour les autres salariés.