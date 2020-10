Le gouvernement lance un nouveau produit d'épargne pour soutenir les PME

Depuis le confinement, les Français ont mis de côté 90 milliards d'euros sur le Livret A. Un produit d'épargne qui rapporte peu (0,5%, un rendement plancher historique) et qui ne profite pas aux entreprises. Le taux d'épargne tel que calculé par l'Insee s'élève à 27,4% pour cette année, contre 14,9% en 2019.Ce produit se compose de 1.500 PME et jeunes entreprises, majoritairement françaises et non cotées. Il sera disponible dès le 1er octobre dans le réseau bancaire ainsi que sur le site de Banque publique d'investissement.« Si [les Français] veulent investir dans le tissu industriel français, ils pourront le faire », a expliqué Bruno Le Maire au micro de LCI . Mais il faudra être un investisseur avec un bas de laine déjà constitué, puisque le ticket minimal d'entrée est fixé à 5.000 euros, bloqués pendant cinq ans. La maturité du fonds est de 6 ans, avec une prolongation supplémentaire possible d'une année. Bpifrance Entreprises 1 est composé « à partir de fonds français de capital-investissement dans lesquels Bpifrance investit au titre de son activité de fonds pour accompagner le développement de l'économie française ».