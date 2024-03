Le gouvernement prépare les esprits à de nouvelles économies

Cette décision, justifiée par une nécessaire adaptation aux recettes en baisse, ne devrait pas impacter les politiques publiques clés telles que l'environnement, l'éducation, la santé et le travail, qui ont bénéficié d'une augmentation de budget depuis 2017. Une loi de finances rectificative pour l'été est envisagée, avec 12 milliards d'euros d'économies anticipées pour le budget de 2025.



L'annonce de ces mesures intervient après un plan d'économies controversé et se traduit par un moment crucial de dialogue avec les instances législatives. Bruno Le Maire, accompagné de Thomas Cazenave, délégué aux Comptes publics, se présente devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour défendre cette orientation budgétaire.



Le gouvernement, conscient des enjeux économiques actuels et futurs, s'engage dans une voie de rigueur budgétaire. Ces efforts, visant à préserver l'équilibre financier à long terme, soulèvent néanmoins des interrogations quant à leur impact sur les services publics et la réception par la population et les acteurs économiques.