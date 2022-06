Le gouvernement prolonge le bouclier tarifaire en France

Le bouclier tarifaire a été mis en place par le gouvernement dès novembre 2021. La première mesure a été celle de bloquer la hausse des prix réglementés du gaz à ce moment-là, après une dernière augmentation conséquente de plus de 12% survenue en octobre 2021. Depuis, et malgré les évolutions des prix sur le marché, les Français bénéficiant des tarifs réglementés et des tarifs indexés sur ceux-ci ont vu les prix rester stables ou très peu augmenter.



De même, en février 2022, date de la dernière réévaluation des tarifs de l’électricité, le gouvernement a fixé la hausse à 4%. Selon la Commission de Régulation de l’Énergie, l’augmentation réelle des tarifs qui aurait dû être appliquée s’établissait à plus de 44%.