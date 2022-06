Le gouvernement réfléchit à une renationalisation d’EDF

La transition énergétique telle qu’annoncée par Emmanuel Macron prévoit plusieurs grands chantiers : baisse de la consommation de 40% d’ici 2050, une meilleure efficacité énergétique, et la décarbonation de l’énergie. Cela passe par un programme ambitieux de construction de 6 à 14 réacteurs EPR. Et c’est EDF qui est placée au centre de cette stratégie. Seul hic, l’entreprise est en difficulté sur plusieurs fronts.



Non seulement EDF fait face à des problèmes de maintenance dans le parc nucléaire français, mais son équilibre financier est mis en danger par la décision du gouvernement de vendre plus d’électricité bon marché à la concurrence dans le cadre du bouclier tarifaire. Dans ces conditions, l’exécutif envisage toutes les possibilités, y compris celle de la renationalisation.