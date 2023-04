Le gouvernement veut accélérer le désendettement

Et rebelote lorsque l'inflation galopante a dévoré le pouvoir d'achat. Mais désormais, les taux d'intérêt tournent autour de 3% pour les obligations françaises à 10 ans. La charge de la dette pèse de plus en plus lourd : 53,2 milliards d'euros l'an dernier, selon l'Insee, soit une augmentation de 15,1 milliards sur un an ! « Un point de taux d'intérêt en plus sur la dette française, c'est à horizon 2027 quinze milliards d'euros de charge supplémentaire sur la dette publique française », a déploré Bruno Le Maire.



Le locataire de Bercy poursuit : « Claquer de l'argent pour la charge uniquement parce que les taux d'intérêt ont augmenté, je trouve que c'est autant d'argent qui aurait pu aller vers les hôpitaux, vers les collèges, vers les crèches, vers les universités, vers les investissements verts, vers la décarbonation de notre économie ». Au vu de ces conditions, le gouvernement a manifestement l'intention de resserrer les cordons de la bourse…