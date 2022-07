Le gouvernement veut aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage

Les règles d'indemnisation doivent tenir compte de la situation du marché de l'emploi, affirme Olivier Dussopt au Parisien. Le ministre du Travail prend l'exemple sur le modèle canadien, qui fonctionne de la même manière. « Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit », explique-t-il. En attendant, le gouvernement prépare la prolongation des règles actuelles. C'est qu'il y a urgence.



La réforme de l'assurance chômage, votée en 2019 et mise en œuvre en 2021 en raison de la crise sanitaire, va en effet voir ses règles prolongées : elles arrivent à échéance le 1er novembre de cette année. C'est pourquoi un texte de loi va être présenté au mois d'octobre, mais le gouvernement n'aura pas la partie facile dans une Assemblée où il n'a pas la majorité absolue.