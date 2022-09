Le gouvernement veut augmenter les taxes sur le tabac en 2023

Les règles sont claires, en ce qui concerne l’augmentation automatique du prix du tabac indexée sur l’inflation : elle ne peut pas dépasser 1,8%. Et cette augmentation ne peut pas, non plus, dépasser le niveau d’inflation annuelle moyenne de l’année N-2, ce qui pour 2023 signifie l’inflation annuelle en 2021.Selon les informations du journal Les Echos , toutefois, ça pourrait bien changer dans le cadre du Budget 2023. Le gouvernement pense en effet à revoir les règles :La raison ? Bénéficier de la forte hausse de l’inflation en France en 2022 pour augmenter fortement le prix du tabac en 2023.