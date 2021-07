Le gouvernement veut redynamiser 1.000 petites gares

Pour le ministre chargé du dossier, « une personne un peu âgée qui arrive au guichet et qui ne voit personne, qui n’a pas son billet, qui, soit monte dans le train et se fait verbaliser, soit ne le prend pas…. Ce sont des pertes de chance qui sont tout à fait insupportables ». Jean-Baptiste Djebbari n'est cependant pas entré dans les détails : pas de calendrier ni de budget n'ont été annoncés pour ce changement qui va affecter les PANG.



Il a cependant poursuivi en expliquant que l'idée était de « mettre de la proximité humaine dans les gares, les gares qui peuvent d’ailleurs être des pôles de service public, et accueillir la Poste ou autre ». Il pointe du doigt les gouvernements successifs qui ont « abandonné les petites lignes ferroviaires et les gares de proximité ». Quant à la SNCF, Jean-Baptiste Djebbari demande davantage de transparence sur les prix : « Il faut connaître en permanence le prix que vous payez par rapport au prix le plus bas et au prix le plus élevé ».