Le gouvernement veut relancer le fret ferroviaire

Et ce n'est pas tout, puisque l'État prendra à sa charge la redevance de circulation pour les acteurs privés ou publics du fret ferroviaire de 2022 à 2024. De quoi soulager les opérateurs qui s'occupent de transporter les marchandises par rail. Autre dispositif d'aide au secteur : un budget de 210 millions d'euros pour déplacer les heures de travaux des voies à des heures « plus chères ». Actuellement, les horaires des transporteurs de fret butent sur ceux de SNCF Réseau qui réalise des travaux durant la nuit.



Le gouvernement marche ici sur des charbons ardents et est mis face à ses contradictions. En 2019, les pouvoirs publics avaient en effet décidé d'arrêter la ligne de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. La ligne a finalement été reprise en avril 2021 par Le Fret SNCF, après un appel à candidature l'an dernier.