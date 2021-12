Le groupe Bolloré veut céder ses activités logistiques en Afrique

Les instances représentatives du groupe Bolloré Africa Logistics devront ainsi être informées de l'opération, et elles seront consultées. Le groupe Bolloré devra également procéder à des réorganisations internes. Et puis les autorités de la concurrence seront invitées à donner leur feu vert à cette cession de grande ampleur.



À tous ceux qui craignent que Bolloré abandonne le marché africain, l'entreprise tient à rassurer. Elle conservera en effet, dans tous les cas, une « présence importante » sur le continent via son activité audiovisuelle. Canal+ demeure le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone, c'est aussi un des plus importants actionnaires de MultiChoice, leader de la télévision payante. Et les activités dans les secteurs de la communication, du divertissement, des télécoms et de l'édition se poursuivent.