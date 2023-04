Le groupe OP sécurité annonce l’acquisition de SPO sécurité en région Centre.

L’entreprise est bien connue régionalement pour ses qualités de sérieux et d’efficacité sur les différents aspects des métiers de la sécurité que sont notamment, la mise en place de moyens humains en poste fixe ou pour des rondes de surveillance.

Le siège social de SPO sécurité est à Blois et dispose d’une agence à Tours.



L’entreprise qui est en bonne santé financière apporte au groupe l’efficacité de ses 120 employés. Son implantation régionale est également un atout pour le déploiement des services du Groupe en région centre.



Le groupe OP sécurité basé dans l’Oise et ayant des activités en région parisienne, développe une politique de spécialisation de ses activités et d’intégration de la robotique dans les métiers de la sécurité. Un apport de valeur ajoutée notable dans un secteur en pleine expansion.



Le groupe OP franchit ainsi la barre des 21 millions de CA annuels, ce qui lui permet de dépasser le seuil critique pour la réponse commerciale et technique à des sollicitations d’envergure.