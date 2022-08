Le groupe Renault a vendu moins de voitures mais consolide ses marges

L'arrivée, en juillet 2020, de Luca de Neo à la tête du groupe Renault s'est accompagnée d'un changement de stratégie majeur : fini les ventes au rabais, désormais le constructeur automobile privilégie les marges. Et le succès semble bel et bien être au rendez-vous. Le premier semestre 2022 porte les premiers fruits concrets de cette nouvelle politique, avec une marge opérationnelle à 988 millions d'euros, soit 4,7% du chiffre d'affaires (21,1 milliards, stable par rapport aux six premiers mois de 2021).



Pourtant, sur le premier semestre, Renault a vendu 11,9% de voitures en moins. Le groupe a été très impacté par les sanctions contre la Russie, le pays représentant jusqu'à présent son deuxième marché mondial. Le constructeur a dû cesser toute activité. La marge opérationnelle flirte avec les 4,7%, un chiffre à relativiser car si on ne prend que l'activité automobile, elle tombe à 2,1%. C'est toutefois 2,8% de plus qu'au premier semestre 2021 !