Le groupe d’investissement HLD poursuit sa croissance en 2020

Malgré une année marquée par la crise sanitaire et ses conséquences, HLD conclut 2020 en ayant acquis deux nouvelles sociétés industrielles. La société d’investissement fondée par Jean-Bernard Lafonta , qui a fêté cette année son dixième anniversaire, s’est fait une spécialité d’acquérir des ETI industrielles à fort potentiel pour les aider à se développer sur le long terme. À la suite de ces acquisitions, les associés de HLD accompagnent ces entreprises en suivant une démarche entrepreneuriale avec, à la clé, une croissance moyenne de 10 %… Et des histoires de développement qui ont marqué la place financière.Parmi les dernières en date, le développement du laboratoire Filorga, spécialiste du soin anti-âge, revendu à Colgate Palmolive pour 1,5 milliard d’euros en 2019, a permis à HLD de renforcer considérablement ses capacités d’investissements cette année. Au-delà du prix de vente conséquent de cette opération, la success story Filorga est aussi une illustration de la méthode HLD. Réalisant 5 millions d’euros de chiffre d’affaires lors de son acquisition en 2010, le laboratoire dépassait les 300 millions d’euros de chiffre d’affaires 9 ans plus tard grâce à des acquisitions et à l’internationalisation de l’entreprise.En 2020, les associés de HLD, et notamment le nouveau président du Comité d’Analyse des Investissements du fonds, Cédric Chateau, ont annoncé en juin avoir signé un accord pour une prise de participation majoritaire dans le groupe TSG, le leader européen des services à destination des entreprises exploitant des infrastructures de distribution d’énergie pour la mobilité. TSG compte 4 000 collaborateurs et a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros. HLD ambitionne de développer l’entreprise, dont les solutions innovantes, notamment dans le domaine de l’hydrogène, sont appelées à connaître une forte demande dans les prochaines années.En septembre, HLD a également annoncé avoir acquis 56 % du capital de Microwave Vision, une entreprise fondée en 1987 qui développe des outils pour visualiser et analyser les ondes électromagnétiques. Microwave Vision a réalisé un chiffre d’affaires de 87,4 millions d’euros en 2019 pour 350 collaborateurs. Leader mondial des systèmes de mesures d’antennes, l’entreprise cotée sur le marché français et basée à Paris-Saclay compte notamment des clients dans le secteur spatial, et affiche des carnets de commandes en progression en 2020, sans impact de la crise du Covid-19. HLD a été fondée en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, Jean-Philippe Hecketsweiler et Philippe Donnet (désormais PDG de Generali). Le groupe compte aujourd’hui 12 entreprises en Europe ; celles-ci représentent un chiffre d’affaires cumulé de près de 3 milliards d’euros et comptent 17 000 salariés. HLD dispose en outre désormais de quatre implantations à Milan, Luxembourg, Paris et Zurich. Le groupe compte plus d’une trentaine de collaborateurs et six associés au sein de son équipe dirigeante.Avec une croissance organique de 12 % et une capacité d’investissements de 500 millions d’euros par an, HLD rassemble de nombreuses familles d’entrepreneurs et d’investisseurs européens comme les familles Decaux ou Dentressangle, ou Claude Bébéar. Le succès d’HLD repose en grande partie sur le fait que les investissements se font sans contrainte de durée, ce qui permet un accompagnement entrepreneurial des équipes dirigeantes. La société d’investissement est dirigée par une équipe d’associés expérimentés dans le domaine du capital-investissement et de l’entrepreneuriat, qui participent directement au développement des sociétés dans lesquelles HLD investit.Parmi les acquisitions récentes de HLD, on retrouve le spécialiste de location de matériel de chantier Kiloutou (750 millions d’euros de chiffre d’affaires), Tessi (gestion externalisée des flux documentaires, 502 M€ de CA), Elivie (n° 2 sur le marché français des prestations de santé à domicile, 242 M€ de CA), ou Coyote (services connectés d’aide aux conducteurs, 130 M€ de CA).