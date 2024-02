Le groupe français Iliad ne s'emparera pas de Vodafone en Italie

Suite à ce refus, Iliad « prend acte » et envisage de continuer sa stratégie actuelle en Italie. Depuis son lancement en 2018, Iliad Italia a su s'imposer sur le marché du mobile avec plus de 10,5 millions d'abonnés. Le groupe ambitionne maintenant de renforcer sa position dans l'Internet fixe, secteur où il reste un acteur mineur. La fusion avec Vodafone aurait pu accélérer cette expansion, soulignant l'importance stratégique du deal avorté.



Des sources internes chez Iliad expriment un sentiment d'amertume suite à cet échec, perçu comme une perte de temps orchestrée par Vodafone. Cette situation reflète les tensions entre les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants sur le marché des télécoms, un marché où les enjeux d'ego semblent parfois primer sur les intérêts commerciaux.



Vodafone, malgré son refus de fusionner avec Iliad, ne compte pas rester inactif en Italie. Sa filiale, confrontée à une concurrence accrue et une guerre des prix, explore d'autres options de fusion ou de rachat. Récemment, des rumeurs évoquent l'intérêt du groupe suisse Swisscom, via sa filiale Fastweb, pour Vodafone Italia. Toutefois, aucune proposition formelle n'a été présentée à ce jour.