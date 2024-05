Le groupe français Onet s’appuie sur Sharvy, l’application collaborative d’attribution des places de parking

Permettant la gestion intelligente des espaces partagés en entreprise – parking, bureaux, cantines…-, Sharvy séduit de grands comptes tels que Vinci, JC Decaux, Nestlé, Ralph Lauren ou Onet … Elle est déjà utilisée quotidiennement par 60 000 personnes. Onet a été l’un des premiers clients de Sharvy, en 2018.

Un parking, reflet des évolutions du monde du travail

Sharvy, l’appli digitale qui fait grimper le score RSE

La suite pour Sharvy chez Onet…

« Cette adaptation des parkings d’entreprise nous parle en réalité des transformations radicales qui ont bouleversé le monde du travail, les mentalités, les déplacements professionnels, en seulement quelques années : généralisation du télétravail, électrification du parc de voiture, covoiturage, montée de la pratique du vélo, préoccupations environnementales, attention renforcée au bien-être au travail, aspiration à plus d’équité au sein du collectif, … » , explique Stéphane Seigneurin, CEO de Sharvy.Le parking est un sujet sensible pour l’accueil des collaborateurs et des visiteurs. On le comprend, quand on considère un chiffre : 70% des salariés continuent à venir au travail en voiture. Ne pas avoir sa place au parking est un vrai problème du quotidien. Pour 25 % des personnes, cela constitue même un facteur de choix pour accepter ou refuser un nouvel emploi. Un collaborateur ne veut plus attendre 15 ans d’ancienneté pour bénéficier d'une place de parking !Onet révolutionne l’organisation de son parkingAu siège social du groupe Onet, le parking compte 365 places. Hormis les emplacements PMR, les places visiteurs, le dépose minute et les espaces des bornes de recharge électrique,Didier Baud raconte : « Nous avons fait le constat que notre parking était souvent assez vide, du fait des déplacements ou du télétravail des collaborateurs. En parallèle, un certain nombre de personnes qui n’avaient pas d’accès attribué au parking, avaient du mal à trouver de la place de stationnement autour… Par conséquence, notre présidence nous a demandé d'étudier la possibilité d'optimiser notre parking. »si le vélo, les deux-roues motorisées ou les transports en commun sont utilisés, les automobilistes sans place attitrée, devaient se rabattre sur les rues adjacentes alors que de splaces étaient disponibles au parking du siège.C’est pourtant un cas d’école classique que Sharvy rencontre constamment. Et sa raison d’être.L’application digitale permet unAprès un test fonctionnel, l’application est déployée chez Onet, durant l’été.Les directions de la Flotte Automobile, de la Prévention Routière et de l’IT, sont impliquées dans le déploiement, aux côtés de Didier BAUD, Responsable des Services Généraux du site. La Direction des Ressources Humaines et son SIRH, et le Comité Social et Economique (CSE) sont associés.Une communication par email sur la base de kit fourni par Sharvy, présente l’appli digitale aux salariés comme un élément de praticité, et d’amélioration du quotidien.On explique le fonctionnement et les vertus de notre algorithme équitable. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui obtiennent des places de parking par rapport à leurs demandes. C'est l'algorithme qui alloue dynamiquement en fonction des réservations du passé. C'est très bénéfique pour les collaborateurs de savoir qu'ils sont traités sur le même pied d'égalité », explique Stéphane Seigneurin, CEO de Sharvy.Alors qu’Onet a mis en œuvre une politique deetc), l’application Sharvy est un nouvel attribut dans le cadre de la politique RSE du groupe Onet.« La solution Sharvy a été vite adoptée par nos collaborateurs qui ont tout de suite compris l’intérêt.. Tous les collaborateurs passent par Sharvy pour réserver une place. Même les jours d’affluence au bureau, chacun trouve de la place. Les collaborateurs sont assurés à l’avance de pouvoir se garer en toute tranquillité quand l’application leur renvoie leur N° de place.», explique Didier Baud.Toutes les places standard et l’effectif du siège sont gérés dans l’application. Les titulaires de place, en cas de congés, maladie ou télétravail, peuvent libérer leur place dans l’application, et ainsi la remettre dans « le pot commun » à disposition de leurs collègues pour leur en faire profiter. Dans Sharvy, les collaborateurs pratiquant le covoiturage sont identifiés et peuvent bénéficier en priorité des places libres.La gestion des temps de, au travers de l’application Sharvy. Voire le suivi de la refacturation, et des éventuels avantages en nature, liés à la recharge des véhicules électriques, personnels ou flotte d’entreprise, sur les bornes électriques de l’entreprise ou à domicileUne réflexion sur le, qui permettrait d'optimiser la salle à manger via Sharvy, et de donner une information au chef afin de pouvoir dimensionner ses préparations culinaires à l’affluence quotidienne.« C’est l’avantage des extensions de fonctions de Sharvy : avoir une application unique pour gérer les différentes réservations, et ne pas s’encombrer de 15 applications différentes par usage ! », se réjouit Didier Baud.Lancée sous le nom de MyCarSpot, Sharvy a accéléré sa croissance récemment grâce à l’élargissement de sa proposition de valeurs.Elle a levé 1,2 M d’euros en 2020 pour financer son développement international.Sharvy est installée dans l’Hérault, à Montpellier (région Occitanie).Elle est membre de la French Tech Méditerranée et du cluster d’entreprises numériques Digital 113.En savoir plus : https://www.sharvy.com