Le guichet unique des entreprises épinglé par la Cour des comptes

La mise en place du guichet unique électronique, une initiative issue de la loi Pacte de 2019, a été qualifiée de « chaotique » par la Cour des Comptes. Ce système, qui avait pour but de remplacer sept réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) pour gérer les créations, modifications, et cessations d'activité des entreprises, a rencontré de multiples obstacles. Depuis son lancement le 1er janvier, d'importants dysfonctionnements ont été signalés, entravant considérablement les opérations des entreprises. Le dispositif d'assistance s'est révélé insuffisant, exacerbant les difficultés rencontrées par les utilisateurs.



La Cour a souligné un manque d'analyse approfondie préalable à la réforme, notamment en ce qui concerne l'intégration avec le registre national unique des entreprises (RNE). De plus, la gouvernance et le pilotage du projet ont été jugés insuffisants pour une initiative de cette ampleur. La Cour déplore que, malgré des signes évidents dès 2020 que l'objectif d'ouverture au 1er janvier 2023 n'était pas réaliste, les décisions ministérielles ont continué à privilégier le respect du calendrier initial. Cette précipitation a mené à la réactivation en février de la plateforme Infogreffe par les greffiers des tribunaux de commerce, pour pallier les insuffisances du guichet unique.