Le guide de la domiciliation d’entreprise à Paris 11

La domiciliation d’entreprise, définition



Domicilier une entreprise consiste à élire un siège social. Il s’agit de lui donner une adresse sociale pour faciliter son enregistrement auprès des structures publiques. C’est un processus obligatoire dans la création d’une entreprise, car il vous permettra de présenter valablement l’adresse fiscale et juridique de votre société. Si vous souhaitez vous affranchir d’un bail 3/6/9, limiter les coûts fixes ou convertir les coûts variables, vous devrez envisager à court terme une domiciliation d’entreprise.



La domiciliation s’adresse à toutes les entreprises disposant d’un numéro de SIRET. Il vous permet d’obtenir à moindres frais une adresse prestigieuse pour votre entreprise tout en préservant votre vie privée. La meilleure manière de domicilier aujourd’hui est de s’orienter vers une société agréée par le préfet de votre département.



Pour en bénéficier, il faut souscrire à un contrat auprès de la société spécialisée pour une durée précise. Celle-ci mettra à votre disposition des locaux et se chargera de conserver tous vos documents administratifs. De plus, lorsque vous choisissez la meilleure société, l’hébergement s’effectue à des adresses prestigieuses dans des quartiers haut de gamme.





Les services d’une société de domiciliation

La société de domiciliation héberge donc votre siège social et vous propose de nombreux services utiles. Elle pourra non seulement se charger de réceptionner votre courrier, mais aussi le numériser pour l’envoyer par exemple par mail. Votre courrier est donc disponible quand vous le souhaitez, mais peut également être réexpédié à une dresse de votre choix à la date que vous aurez fixé.



Certaines sociétés proposent des bureaux, des salles de conférences et divers espaces pour votre travail. Il s’agit d’espaces parfaitement aménagés où le décor et les équipements sont minutieusement choisis pour booster la productivité. Vous pourrez d’ailleurs y recevoir vos clients et bénéficier d’un secrétariat téléphonique en fonction des termes de votre contrat.



La société peut agir comme un véritable centre d’affaires. Souscrire à l’abonnement d’une société de domiciliation, c’est aussi bénéficier d’un accompagnement au cours de votre expérience de domicilié. C’est à vous d’être attentif aux services proposés.



Paris 11, une adresse de rêve pour domicilier son entreprise



L’adresse de votre entreprise doit refléter votre positionnement. Parce qu’elle sera présente sur plusieurs documents accessibles aux partenaires et aux clients, il est important qu’elle renvoie une image de qualité. Un bon choix en la matière garantit aussi une meilleure image auprès des organismes financiers et des collaborateurs. C’est pour cela que vous devez choisir un très bon quartier à la hauteur de votre entreprise. Pour se positionner comme une structure stable et professionnelle, plusieurs chefs d’entreprises n’hésitent pas à choisir des quartiers comme le Triangle d’or de Paris.



Cependant, choisir la Domiciliation à Paris 11 est une excellente solution pour susciter la curiosité et inciter les gens à vous découvrir. En effet, le 11e arrondissement de Paris est propice aux entreprises qui souhaitent avoir une image jeune et dynamique. C’est un quartier particulièrement adulé par les graphistes, les architectes et les artistes de tout genre qui ont fini par lui conférer une image créative. Vous pourrez profiter de cette effervescence et cette créativité pour stimuler votre côté challenger.



Si les startups choisissent ce quartier, c’est aussi pour son dynamisme. Selon l’INSEE, plus de 35000 entreprises ont leur siège social à Paris 11. Le quartier constitue un excellent pôle économique et se révèle idéal pour établir des partenariats ou s’entraider entre entrepreneurs. En dehors du dynamisme économique, Paris 11 bénéficie d’une situation idéale dans la capitale. Il est au cœur des places de la Nation, de la République et de la Bastille.



De plus, le lieu est bien desservi par les transports ce qui lui permet d’être très accessible. On note 8 lignes de métro, 17 lignes de bus et une ligne de RER qui permettent d’y accéder facilement. Des solutions intéressantes comme la possibilité de rouler à vélo ou à trottinette sont à la portée des passants. Par ailleurs, plusieurs parkings sécurisés vous permettront de garer sans problèmes votre véhicule.



En outre, Paris 11 est un quartier riche en divertissement ce qui lui vaut sa fréquentation très élevée. Toutes les entreprises arrivent à y trouver une belle clientèle. En bref, Paris 11 est un quartier parfait pour travailler au quotidien, honorer des rendez-vous professionnels ou organiser des évènements de détentes après le travail. Il vous offre la garantie d’affirmer votre sérieux tout en faisant des économies considérables.





Les pièges à éviter pour bien domicilier son entreprise

La première des choses est de vérifier l’agrément préfectoral de la société. Cet agrément renouvelable tous les 6 ans doit être valide au risque de subir les dommages liés à une fermeture de l’adresse de domiciliation. Il est conseillé de choisir des sociétés qui proposent des contrats de domiciliation sans engagement afin de profiter d’une certaine liberté. Il faudra ensuite vérifier les services proposés pour déterminer ceux qui sont inclus dans le contrat et ceux qui sont optionnels. En effet, dans le dernier cas, ces services seront facturés en dehors des frais d’abonnement.



D’ailleurs, il faut se méfier des offres trop attractives qui proposent des coûts très bas. Cela cache parfois une multitude d’autres choses à payer. Il ne sera pas inutile de vous renseigner sur la qualité du service que ce soit autour de vous ou sur internet.



Il faut savoir que le secteur de la domiciliation possède un syndicat propre. Il s’agit du SYNAPHE, le syndicat national des professionnels de l’hébergement d’Entreprise. Toutes les sociétés de domiciliation doivent adhérer à ce syndicat qui impose une charte de qualité. L’adhésion est donc un gage de qualité pour orienter les entrepreneurs vers la meilleure société.



En enfin, il vous suffira de comparer les prestataires afin de choisir la société qui fournit le sérieux et les services qui correspondent à vos attentes. Vous fournirez ensuite les documents justificatifs pour effectuer les démarches administratives nécessaires à une domiciliation sans encombre.