Le hard-discounter Mere se lance en France

Fondée en Sibérie en 2009, l'enseigne Mere compte aujourd'hui un réseau de 1.500 magasins en Russie. Et depuis 2015, le groupe contrôlé par la famille Schneider a commencé à essaimer dans d'autres pays : Allemagne, Lituanie, Pologne, Espagne, Roumanie, mais aussi au Kazakhstan, en Biélorussie, en Ukraine et même en Chine. L'entreprise a désormais des visées en France, avec l'implantation de trois points de vente.



Mere va ainsi faire apparition à Thionville (Moselle), Sainte-Marguerite (Vosges) et à Pont-Sainte-Marie (Aube), une commune qui abrite déjà plusieurs magasins d'usines. Mais le développement du réseau ne va pas s'arrêter là. L'enseigne a l'ambition d'ouvrir des magasins « dans toutes les grandes villes de France », et pour remplir ses rayons, elle souhaite « établir des liens avec des fournisseurs dans toute l’Europe ».