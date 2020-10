Le malus sur le poids d'un véhicule va être mis en place

Le bras de fer a été remporté par le ministère de la Transition écologique., après une valse-hésitation du gouvernement, selon les informations des Echos . La taxation frappera les véhicules de plus de 1.800 kg et vise tout particulièrement les VUS, ces voitures plus lourdes que les berlines, et qui sont surtout plus émettrices de CO2.Depuis dix ans, les véhicules diesel ont vu leur poids augmenter de 100 kg en moyenne (+7% pour les voitures, +14% pour l'essence). Malgré les efforts des constructeurs pour diminuer les émissions de CO2, ces dernières se sont stabilisées entre 2016 et 2019 alors qu'elles avaient baissé entre 2009 et 2016, fait-on valoir du côté de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Les VUS sont pointés du doigt pour cet arrêt de la baisse des émissions.