Le manque à gagner du coronavirus pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars

Le manque à gagner dû à l'épidémie de coronavirus dans le monde va représenter de 1 000 à 2 000 milliards de dollars en 2020, selon la dernière étude de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced). Le scénario « optimiste » de l'agence de l'ONU prévoit un ralentissement de l'économie mondiale inférieur à 2% cette année. Mais dans le pire des cas, la croissance mondiale ne sera que de 0,5%. Une année noire pour l'activité économique, qui aura des répercussions pour de nombreux pays et impacter leurs capacités à se financer. Le Cnuced liste les difficultés provoquées par le COVID-19 : perte de confiance des consommateur et baisse des investissements, la demande globale en berne, des marchés qui s'affolent comme c'est le cas ces derniers jours…



La valeur des actifs pourrait s'effondrer et l'insolvabilité se généraliser, craint l'agence. Le Cnuced prévoit des lendemains difficiles pour les pays exportateurs de matière première et de pétrole : ces derniers ont d'ailleurs fait exploser leur alliance en fin de semaine dernière, provoquant une chute brutale des prix de l'or noir. Les pays ayant des liens commerciaux étroits avec ces économies souffriront également de la situation.