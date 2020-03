Le marché de l'automobile français en recul en février

En février, il s'est immatriculé 167 785 voitures neuves en France, selon le bilan mensuel du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Cela représente une baisse de 2,7% par rapport à février 2019, et un second recul consécutif après le mauvais chiffre de janvier : les immatriculations neuves avaient alors baissé de 13,4%. Ces contre-performances, qui se retrouvent au niveau mondial, sont la conséquence de plusieurs facteurs : la baisse cyclique de la demande, les nouvelles normes européennes sur les émissions de CO2 et les choix commerciaux des constructeurs (pour éviter les amendes, ils ont multiplié les immatriculations en décembre). À cela, s'ajoute l'épidémie de coronavirus qui perturbe la chaîne de production automobile ainsi que les échanges commerciaux.



Tout n'est cependant pas perdu pour 2020 : de nouveaux modèles pourraient stimuler le marché et les acheteurs. Mais le CCFA prévoit une baisse du marché automobile français cette année, tout comme l'observatoire Cetelem de l'automobile (-3,2%). Ces cinq dernières années, le nombre d'immatriculations neuves n'a cessé d'augmenter : +1,9% en 2019. 2020 pourrait marquer la première inflexion.