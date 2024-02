Le marché de l'électroménager en difficulté, mais avec un espoir de reprise

Malgré ce contexte difficile, les acteurs du marché de l'électroménager demeurent optimistes, s'appuyant sur leur capacité à innover et à répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Les développements récents dans la recherche et le développement ouvrent la voie à des produits adaptés aux besoins spécifiques, comme les plaques de cuisson avec hottes intégrées, les fours à vapeur, et les air fryers qui promeuvent une alimentation plus saine en limitant l'usage d'huile.



L'engouement pour les appareils connectés, tels que les lave-linge AutoDose et les aspirateurs robots, illustre également une tendance à la hausse pour les produits de nouvelle génération. De plus, face à la nécessité de réaliser des économies, certains consommateurs se tournent vers des produits de bien-être, permettant de réduire les dépenses liées aux services extérieurs, comme les tondeuses et épilateurs à lumière pulsée.



Les projections pour 2024 suggèrent un regain d'intérêt des Français pour l'électroménager, stimulé par une augmentation des déménagements et des rénovations de cuisine. Le Gifam indique que 16% des Français envisagent de déménager et 12% de rénover leur cuisine, tandis qu'un quart souhaitent renouveler leurs appareils pour des modèles moins énergivores. Cette tendance contraste avec la volonté de réduire les dépenses dans d'autres catégories comme les vêtements et les chaussures, mettant en lumière une spécificité du secteur de l'électroménager dans le contexte économique actuel.