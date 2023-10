Le marché de l'immobilier ancien en ralentissement notable au 3e trimestre

Les agences Century 21, Laforêt et Orpi ont toutes constaté une diminution des prix de l'immobilier ancien au troisième trimestre 2023. Selon Century 21, les prix des appartements ont baissé de 4,1 % sur un an, tandis que ceux des maisons ont reculé de 2 %. Laforêt enregistre une baisse de 3,1 % des prix au mètre carré. Orpi note également une diminution des prix de 2 % depuis le début de l'année.



Seule la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) signale une légère progression des prix, avec une hausse de 1,1 % selon son dernier baromètre datant du 1er septembre. « La baisse des prix, même si elle est aujourd'hui relativement faible et hétérogène, commence à gagner progressivement toute la France », a déclaré Yann Jéhanno, président de Laforêt. Il a ajouté que cette tendance à la baisse s'étend désormais à des régions et villes auparavant en hausse, comme la Bretagne.