Le marché des smartphones plonge en Europe

Le marché européen du smartphone a brusquement chuté durant les trois premiers mois de l'année, selon les chiffres du cabinet Counterpoint. Sur cette période, ce sont 49 millions de smartphones qui ont été livrés sur ce territoire, soit une baisse de 12% sur un an. Il faut remonter au premier trimestre 2013 pour retrouver un tel volume, à l'époque Apple vendait son premier iPhone compatible avec la 4G !



Les raisons pour lesquelles le marché européen du smartphone subit un tel recul sont d'abord le retrait du marché russe de la plupart des constructeurs. La guerre en Ukraine et ses sanctions ont poussé Apple, Samsung et les autres à abandonner le pays qui, toutefois, ne pèse que 6% des livraisons pour les deux constructeurs en Europe. Néanmoins, cela pèse évidemment sur le volume des livraisons.