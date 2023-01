Le marché du smartphone en crise, frappé par l’inflation

La progression des deux leaders, sans surprise, s’est faite aux dépens des trois chinois Xiaomi, OPPO et Vivo, dont les parts de marché reculent légèrement. Mais d’une manière générale, c’est l’ensemble des ventes de smartphones qui ont baissé, selon les données de Canalys. En 2022, seulement 1,2 milliard d’appareils ont été écoulés, en baisse de 17% sur un an.



Une situation liée à une saturation du marché mais aussi à l’inflation : ayant atteint des records en 2022, elle a contraint les ménages à faire des choix stratégiques concernant leurs achats. D’autant plus que le prix des appareils est en hausse, si bien qu’en valeur le marché a augmenté.



Autre raison : une prise de conscience d’ordre écologique. Les utilisateurs conservent leur smartphone un peu plus longtemps qu’avant, ce qui reporte les achats et fait donc baisser le marché.