Le marché français de l'automobile toujours en convalescence

En France, l'industrie automobile se remet très doucement de la crise sanitaire, avec une convalescence très longue. Les immatriculations neuves ont reculé de 2,97% en septembre par rapport à septembre 2019 ; le mois dernier comptait en plus un jour ouvré supplémentaire. À nombre de jours comparables, la baisse est plus forte, à 7,4% selon le bilan mensuel du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Ce sont 168.291 voitures particulières neuves qui ont été livrées en septembre. Et depuis le début de l'année, 1.166 700 véhicules neufs ont été mis sur les routes, un volume en recul de quasiment 30% (-28,92%) en comparaison des neufs premiers mois de l'année dernière.



Malgré ce chiffre négatif pour le mois de septembre, il faut relever qu'il signale tout de même un rebond par rapport à août où les immatriculations neuves avaient plongé de 19,8%. Une déception pour l'ensemble des constructeurs automobiles, sachant que les véhicules neufs avaient augmenté de 3,9% en juillet et de 1,2% en juin. Pas de quoi compenser les lourdes pertes en mars (-72%), avril (-88,8%) et mai (-50,3%). Le CCFA prévoit toujours une année 2020 comprise entre -25 et -30% par rapport à 2019, soit 1,6 million de véhicules. Le plus bas niveau en 15 ans.