Le marché immobilier à Paris et en France en retrait

Le marché immobilier français, alimenté ces dernières années par un crédit bon marché, connaît un tournant. En 18 mois, les taux de crédit ont triplé pour atteindre 3,45 % en juin 2023, selon l'Observatoire du Crédit Logement - CSA. La conséquence directe de cette hausse a été une diminution sensible de la solvabilité des emprunteurs, en particulier les primo-accédants. Au total, le nombre de transactions a chuté de 15 % par rapport à son sommet en août 2021, pour atteindre 1,029 million d'opérations sur douze mois jusqu'à fin mai.



Le recul de l'activité a naturellement impacté les prix immobiliers. Entre mai 2022 et mai 2023, le prix médian en Ile-de-France a baissé de 2,2 %, ont constaté les Notaires du Grand Paris repris par Les Échos. Dans le détail, il a diminué de 2,7 % pour les appartements, soit une valeur médiane de 6.570 euros le mètre carré, et de 1,3 % pour les maisons, atteignant 356.400 euros.