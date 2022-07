Le marché mondial du PC en pleine chute

Les confinements successifs et les appels au télétravail ont poussé des millions de salariés à rester chez eux en 2020 et en 2021… Autant de clients supplémentaires pour l'industrie informatique. Il a bien fallu équiper ces télétravailleurs ! Pour les constructeurs, cela a été une période dorée, mais tout a une fin et désormais, ils accusent des baisses significatives des ventes. Selon Gartner, il s'est vendu 72 millions d'unités au deuxième trimestre, c'est 12,6% de moins par rapport à 2021.



Il y a trois raisons principales qui expliquent cette baisse des ventes. La première, c'est l'instabilité géopolitique liée à l'invasion de la Russie en Ukraine. Dès le premier trimestre, les ventes ont baissé pour cette raison. Gartner explique que la pression inflationniste sur les dépenses est également en cause, tout comme la forte baisse de la demande en Chromebook, ces ordinateurs bon marché qui sont très utilisés dans le secteur de l'éducation aux États-Unis.