Le médicament le plus cher du monde éradique une maladie génétique rare

Le prix du Lenmeldy dépasse celui du Hemgenix, précédemment le plus cher, vendu à 3,5 millions de dollars l'injection pour traiter l'hémophilie B. La LDM est une affection neurologique grave qui affecte le système nerveux central. Elle se caractérise par une dégradation progressive de la motricité, une perte de la vision et de l'ouïe, ainsi qu'une détérioration des fonctions mentales.



La maladie se manifeste lorsque deux gènes défectueux sont transmis par les parents à leur enfant, touchant en France une naissance sur 45.000, soit environ 15 à 20 cas par an. Avant l’avènement du Lenmeldy, les options de traitement étaient principalement palliatives, visant à soulager les symptômes sans s'attaquer à la cause sous-jacente de la maladie, avec une espérance de vie ne dépassant guère cinq ans après le diagnostic.



Le traitement innovant proposé par Orchard Therapeutics repose sur la thérapie génique. Il consiste à introduire dans l'organisme du patient des copies fonctionnelles du gène défectueux, à l'aide d'un vecteur, un rétrovirus inoffensif créé en laboratoire. Cette approche permet de corriger directement la cause génétique de la LDM.