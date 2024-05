Le ministère de la Transition écologique devra encore se serrer la ceinture

L'annonce de ces coupes n'a pas manqué de susciter des réactions. D'une part, l'association Notre Affaire à Tous et l'université Lyon 3 ont contesté ces décisions devant le Conseil d'État, arguant que de telles réductions auraient dû être débattues au Parlement. D'autre part, plusieurs grands dirigeants d'entreprises françaises ont publiquement appelé à maintenir le cap de la transition écologique, mettant en garde contre les risques de ralentissement dans ce domaine critique.



Les directeurs généraux de grandes entreprises telles qu'Orange, Engie, Saint-Gobain, et AXA ont exprimé dans une tribune leur inquiétude face à des « vents contraires » tels que l'instabilité géopolitique et les défis économiques. Ils soulignent l'importance d'une politique volontariste pour soutenir une transition écologique qui répond aussi bien aux enjeux environnementaux qu'économiques.



Avec les élections européennes à l'horizon, la question de la transition écologique prend une dimension encore plus cruciale. Les leaders économiques français plaident pour une décennie de soutien renforcé à l'écologie, afin de ne pas compromettre les objectifs fixés par l'accord de Paris de 2015. Leur appel coïncide avec une période de choix stratégiques pour l'Europe, où la consolidation de l'avancée écologique sera déterminante pour le futur commun.