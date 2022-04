Le modèle salarié de Just Eat a du plomb dans l'aile

Le modèle salarié n'est pas pour autant enterré. Just Eat va en effet le conserver dans sept de ses villes les plus importantes : Paris et la banlieue, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Roubaix et Lille. Ces marchés représentent 75% des commandes et emploient les deux tiers des effectifs de livreurs. Quant aux autres villes, la plateforme n'a pas encore décidé le modèle de livraison.



Just Eat pourrait revenir aux livreurs auto-entrepreneurs comme la concurrence, ou faire appel à un prestataire externe. Les solutions ne vont guère aller au-delà pour le service qui va perdre là une différence essentielle avec les autres plateformes. Just Eat assure néanmoins que son intention n'est pas d'abandonner le modèle salarié.