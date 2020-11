Le moral des ménages au plus bas, un risque pour la reprise économique

Selon l’étude de l’Insee, les Français sont largement majoritaires (65%) à juger que leur niveau de vie va se dégrader dans les années à venir. Un nombre en forte hausse : ils n’étaient que 46% en septembre 2020 à penser de même. En réponse à cette inquiétude, les Français jugent donc qu’il est temps d’épargner, et ce malgré une année 2020 qui a vu exploser l’épargne des Français : plus de 30 milliards d’euros sur les seuls livrets défiscalisés, plus de 80 milliards d’euros tous supports confondus.



Si cette décision est compréhensible, elle risque de transformer la nature de la crise en entraînant une baisse de la consommation et donc une reprise ralentie par rapport aux estimations. La crise, d’ordre sanitaire, court donc un risque de devenir structurelle, ce qui aurait pour conséquence de la rallonger bien au-delà des deux ans estimés.