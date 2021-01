Le moral des ménages en hausse en décembre

Autre nouvelle qui va ravir le gouvernement, désireux de voir les Français puiser dans leur bas de laine pour consommer : la part des ménages qui estiment qu'il est opportun d'épargner est en nette baisse. Les ménages ont énormément épargné l'an dernier, d'abord parce que les magasins ont été fermés pendant plusieurs mois, et puis aussi par mesure de précaution. L'avenir économique s'annonce en effet bien sombre avec une hausse attendue du chômage et des faillites.



Malgré un contexte éprouvant, la part des ménages estimant que le niveau de vie en France va s'améliorer dans les douze prochains mois augmente « très fortement » après une chute en octobre et en novembre. « Le solde correspondant gagne vingt points mais demeure néanmoins très en dessous de sa moyenne de longue période », annonce l'institut des statistiques. On part de loin, mais il y a dans ce bilan mensuel de quoi se rassurer un peu.