Le moteur de recherche français Qwant change de patron

Eric Leandri, dirigeant historique de Qwant, a quitté la direction exécutive de l'entreprise. Il est remplacé par Jean-Claude Ghinozzi qui, en tant que directeur général adjoint, gérait les ventes et le marketing. Leandri, qui a créé le moteur de recherche en 2013, ne s'en éloigne guère : non seulement il demeure un des plus importants actionnaires de l'entreprise, mais il prend aussi la tête du nouveau comité stratégique et scientifique de la société, qui a pour mission de définir les orientations technologiques de Qwant. Par ailleurs, un conseil de gouvernance va être mis en place, qui sera présidé par Antoine Troesch de la Banque des Territoires.



Cette même Banque des Territoires, qui appartient à la Caisse des Dépôts, mène avec le groupe Axel Springer la recapitalisation de Qwant. Les montants ne sont pas précisés, mais les deux sociétés devraient augmenter encore leur participation au capital du moteur de recherche : elles en possèdent déjà 35%, selon le décompte de l'AFP. Les deux actionnaires ont donc décidé de « renouveler leur confiance et se sont engagés à participer à un nouveau tour de table qui sera finalisé courant février », explique le communiqué.