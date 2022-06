Le nombre de défaillances d'entreprises en augmentation en mai

En 2019, le nombre de défaillances d'entreprises s'était établi autour de 50.000. En 2021, on en dénombrait 21.000, en raison des aides publiques qui ont compensé le manque à gagner, et aussi grâce à la suspension de certaines procédures des tribunaux de commerce. Ces béquilles ayant été retirées, il est normal que le nombre de défaillances augmente.



Ce sont en particulier les très petites entreprises (TPE) qui ont été touchées au mois de mai : les défaillances pour les TPE ont grimpé de près de 30% sur un an. Dans les transports et l'entreposage aussi, la hausse des fermetures est significative (+23%) et pour cause : ces secteurs comprennent les services de livraison à domicile qui ont connu une explosion durant les confinements. Une époque révolue.