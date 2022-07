Le nombre de distributeurs de billets en recul en France

Si le nombre de DAB baisse, celui des commerçants en mesure de distribuer des espèces augmente : ils sont 3,2% plus nombreux à pouvoir offrir ce service à la clientèle (25.949 points de distribution fin 2021, contre 25.145 fin 2020). De fait, il y a un effet de compensation qui permet au nombre total de points d'accès (DAB comme commerçants) à des espèces de se maintenir. On comptait 73.820 points d'accès à la fin de l'an dernier, contre 73.976 un an auparavant, ce qui représente une baisse relativement modeste de 0,2%.



La Banque de France observe que 87 communes qui possédaient un distributeur de billets fin 2020 n'en étaient plus équipées fin 2021. Par contre, 71 communes privées de DAB fin 2020 en bénéficiaient un an plus tard. Ce n'est pas un chiffre égal bien sûr, mais cela contribue à une moindre détérioration de l'accès aux espèces.