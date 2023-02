Le nombre de faux billets saisis en hausse en 2022 en Zone euro

La fin des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et la reprise des activités économiques et des voyages explique, selon la BCE, l’augmentation du nombre de faux billets saisis en 2022. Une hausse conséquente par rapport à 2021 : 376.000 fausses coupures ont été retirées de la circulation, soit 8,4% de plus en un an. Mais ce nombre est à relativiser.



Pour commencer, 2021 avait signé un niveau de saisies historiquement bas : 347.000 faux billets identifiés sur l’ensemble des pays de la zone euro (sur les territoires desquels sont réalisées plus de 90% des saisies). Et en comparaison avec le nombre de billets officiels en circulation, le nombre est quasiment nul : seulement 13 billets (toutes coupures confondues) sur 1 million sont des faux selon la BCE.