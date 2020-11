Le nouveau dispositif d'aide coûtera 1,6 milliard d'euros par mois

Toute l'activité économique ne reviendra pas à la normale dès le 15 décembre. En fait, les bars, restaurants, les salles de sport et les discothèques devront rester fermées jusqu'à la mi-janvier, voire plus encore. Un drame pour ces entreprises et leurs salariés. Pour les aider à surmonter cette difficulté supplémentaire qui s'ajoutent à toutes celles encaissées depuis le premier confinement du printemps, l'État met en place de nouvelles aides, annoncées par Emmanuel Macron mardi 24 novembre. « Nous changeons de dispositif pour pouvoir couvrir non pas les plus petites entreprises, mais couvrir toutes les entreprises, sans exception, qui sont fermées », a expliqué Bruno Le Maire au micro de France Inter.



Le Fonds de solidarité, jusqu'à présent réservé aux entreprises de moins de 50 personnes, s'étend désormais aux entreprises de toute taille. Elles auront le choix de l'aide : « À partir du 1er décembre, vous pourrez être couvert avec une indemnisation de 20% de votre chiffre d'affaires, avec simplement un plafond de 100.000 euros par mois », détaille le ministre de l'Économie. Le montant de l'ancienne aide ne dépassait pas les 10.000 euros par mois. Les entreprises qui le veulent pourront d'ailleurs continuer à percevoir ce montant.